Петербург прощается с девятилетним Пашей: кадры похорон убитого ребенка

В Санкт-Петербурге 11 февраля проходит прощание с девятилетним мальчиком Пашей, который был похищен и убит предполагаемым педофилом Петром Жилкиным. Церемония состоится на Южном кладбище. Как сообщил юрист Никита Сорокин, на ней будут присутствовать полицейские и сотрудники Росгвардии. Их задача — следить за порядком.

Паша исчез 30 января. Днем он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. Родители мальчика обыскали соседние дворы и, не обнаружив сына, обратились в полицию. Следователи, криминалисты и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» подключились к поисковой операции в тот же вечер.

В ходе расследования выяснилось, что Паша на самом деле ушел не на прогулку, а на подработку. Он протирал фары автомобилей у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в белый автомобиль Toyota, после чего его больше не видели.

Подозреваемого в похищении Паши задержали 2 февраля. Им оказался 38-летний уроженец ЛНР Петр Жилкин. Мужчина сразу же признался в убийстве ребенка. При этом в компьютере подозреваемого было обнаружено около двух терабайт порнографических видео, снятых, предположительно, им самим.

По одной из версий, мальчик уже ранее был знаком с Жилкиным и тот предлагал ему деньги за половую близость. Мужчина рассказал сотрудникам силовых структур, что несовершеннолетний отказался и начал его шантажировать, вымогая 500 тыс. рублей и угрожая сдать его полиции за педофилию. Это и могло стать причиной убийства.

Тело Паши обнаружили в ночь на 3 февраля вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района Ленобласти. На следующий день Жилкину предъявили обвинение в рамках дела об убийстве мальчика.

Подозреваемый говорил следователям, что ударил Пашу по голове и тот перестал подавать признаки жизни. Но вскрытие показало, что смерть мальчика наступила из-за утопления. При этом Жилкин, по предположению медиков, топил живого ребенка.

