Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:19

Петербург прощается с девятилетним Пашей: кадры похорон убитого ребенка

Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге 11 февраля проходит прощание с девятилетним мальчиком Пашей, который был похищен и убит предполагаемым педофилом Петром Жилкиным. Церемония состоится на Южном кладбище. Как сообщил юрист Никита Сорокин, на ней будут присутствовать полицейские и сотрудники Росгвардии. Их задача — следить за порядком.

Паша исчез 30 января. Днем он ушел из дома в Красносельском районе покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. Родители мальчика обыскали соседние дворы и, не обнаружив сына, обратились в полицию. Следователи, криминалисты и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» подключились к поисковой операции в тот же вечер.

В ходе расследования выяснилось, что Паша на самом деле ушел не на прогулку, а на подработку. Он протирал фары автомобилей у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в белый автомобиль Toyota, после чего его больше не видели.

Подозреваемого в похищении Паши задержали 2 февраля. Им оказался 38-летний уроженец ЛНР Петр Жилкин. Мужчина сразу же признался в убийстве ребенка. При этом в компьютере подозреваемого было обнаружено около двух терабайт порнографических видео, снятых, предположительно, им самим.

По одной из версий, мальчик уже ранее был знаком с Жилкиным и тот предлагал ему деньги за половую близость. Мужчина рассказал сотрудникам силовых структур, что несовершеннолетний отказался и начал его шантажировать, вымогая 500 тыс. рублей и угрожая сдать его полиции за педофилию. Это и могло стать причиной убийства.

Тело Паши обнаружили в ночь на 3 февраля вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района Ленобласти. На следующий день Жилкину предъявили обвинение в рамках дела об убийстве мальчика.

Подозреваемый говорил следователям, что ударил Пашу по голове и тот перестал подавать признаки жизни. Но вскрытие показало, что смерть мальчика наступила из-за утопления. При этом Жилкин, по предположению медиков, топил живого ребенка.

Кадры прощания с растерзанным педофилом мальчиком — в фотогалерее NEWS.ru.

Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
фото
Санкт-Петербург
прощания
похороны
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.