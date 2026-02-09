Захлебывался в ледяной воде: медики раскрыли обман педофила Жилкина

Девятилетний петербуржец Паша был жив на момент утопления в водоеме Ленобласти. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах в деле предполагаемого педофила-убийцы Петра Жилкина.

Топил живым

После задержания обвиняемый в убийстве мальчика Паши Петр Жилкин утверждал, что расправился с ребенком еще в салоне автомобиля. Мужчина на допросе уверял, будто школьник вымогал у него 500 тыс. рублей в обмен на молчание. Жилкин до этого предлагал Паше интимную близость за деньги. Несовершеннолетний отказался и решил шантажировать растлителя.

Подозреваемый говорил следователям, что ударил Пашу по голове и тот перестал подавать признаки жизни. Но вскрытие показало, что смерть мальчика наступила из-за утопления, пишет 78.ru. И что по голове Пашу не били. Жилкин, по предположению медиков, топил живого ребенка.

Предварительно злоумышленник оглушил мальчика, а затем пытался задушить. В итоге к водоему он привез школьника в бессознательном состоянии. Конечности жертвы были обмотаны скотчем.

С учетом этих данных Жилкину могут инкриминировать статью с отягчающими обстоятельствами — убийство малолетнего с особой жестокостью. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств, чтобы восстановить поминутную хронику преступления.

СК РФ задержал и допросил Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января Фото: РИА Новости / Следственный комитет РФ

Дело о халатности

В пятницу, 6 февраля, Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников школы и учреждения соцобслуживания, которые вовремя не заметили, что Паша находится в опасной ситуации.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следствием установлено, что должностные лица из числа сотрудников одной из школ Красносельского района, а также учреждения социального обслуживания, не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью девятилетнего ребенка, тело которого было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе», — говорится в сообщении Следкома.

Также, по версии следствия, указанным должностным лицам было известно, что мать ребенка допускала проживание своих детей в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, никак не пресекала их бродяжничество и попрошайничество.

СМИ писали, что мать изначально дала для ориентировки фотографию другого своего ребенка, за мальчиком никто особо не следил — в школу он не ходил, а деньги, которые зарабатывал мытьем фар на парковке, приносил в семью.

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Петербурге 30 января, из водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области Фото: Артем Пряхин /РИА Новости

Тренировка и ужин в ресторане после убийства

На прошлой неделе в СМИ были опубликованы скрины переписки подозреваемого со своей девушкой. Из этих материалов следствие делает предположение, что Жилкин после расправы над Пашей отправился на тренировку вместе с избранницей, после чего они поужинали в ресторане, вернулись домой, выпили вина и легли спать.

Утром девушка отправилась на работу, а Жилкин поспешил ретироваться. После он написал сожительнице, что его объявили в федеральный розыск.

«Я в федералке. Тебя еще менты не нашли? Пытаются мне 105-ю впаять за пятницу. Пацана-попрошайку подвозил перед тем, как к тебе ехать. <...> Потом подтвердишь, что тусили вместе», — писал Петр своей избраннице.

Девушка спросила, чем она может помочь, предложила найти адвоката, но мужчина отказался от помощи и попросил меньше писать ему, поскольку переписку читают. В последнем сообщении избранница написала: «Ну хотя бы поняла, чем занят. Жду, в общем», — и отправила эмодзи с поцелуем. В ответ Жилкин написал, что вернется примерно через 15 лет. В действительности за особо жестокое убийство ребенка ему может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

