03 февраля 2026 в 17:04

Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения

Подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Фото: РИА Новости
Мужчине, которого задержали в рамках дела об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, предъявили обвинения, сообщили на канале Следственного комитета РФ в мессенджере MAX. По версии следствия, подозреваемый мог ударить ребенка кулаком по голове.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Как передает источник, близкий к ситуации, его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Позже жители Санкт-петербурга и Ленинградской области начали приносить цветы и игрушки к месту похищения девятилетнего школьника. На опубликованных кадрах можно увидеть белого мишку и красные розы. Стихийный мемориал образовался у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.

