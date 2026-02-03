Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:51

Петербуржцы отреагировали на трагедию с девятилетним Пашей

Петербуржцы стали приносить цветы и игрушки к месту похищения девятилетнего Паши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цветы и игрушки к месту похищения девятилетнего Паши, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, начали приносить жители Санкт-петербурга и Ленинградской области, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». На опубликованных на канале кадрах можно увидеть белого мишку и красные розы. Стихийный мемориал образовался у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Как передает источник, близкий к ситуации, его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

До этого криминалист Михаил Игнатов высказал предположения о причинах исчезновения девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. По его мнению, ребенок мог стать жертвой маньяка-педофила или быть похищенным ради продажи органов. Еще одна, менее вероятная версия — продажа мальчика за границу бездетным семьям.

Санкт-Петербург
мемориалы
убийства
игрушки
