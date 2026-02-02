Названы три версии, почему неизвестный мог похитить мальчика в Петербурге Криминалист Игнатов: девятилетнего мальчика в Петербурге мог похитить маньяк

Девятилетний мальчик, пропавший 30 января в Санкт-Петербурге, мог стать жертвой маньяка, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, ребенка также могли похитить с целью последующей реализации его органов или продажи за границу.

К сожалению, нельзя исключать, что девятилетнего мальчика из Петербурга мог увезти маньяк-педофил или что его похитили для продажи на органы. Эти версии, я думаю, будут отрабатываться следователями в первую очередь. Также возможно, что его захотели продать каким-нибудь бездетным семьям куда-то за границу. Эта версия будет не основная, так как менее вероятна. Терять надежду нельзя, если есть хотя бы элементарные привязки, например джип, куда сел мальчик. Если удастся отследить маршрут движения по видеокамерам, то вероятность того, что ребенка найдут, большая, — сказал Игнатов.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в похищении девятилетнего мальчика. По предварительным данным, местонахождение ребенка пока не установлено. Поиски продолжаются.