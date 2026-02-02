Зимняя Олимпиада — 2026
Задержан подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС пресс-служба ГСУ СК России по городу. По предварительной информации, ребенка еще не нашли. Он пропал три дня назад.

Мужчина в настоящее время задержан, — сообщили в СК.

Ранее в правоохранительных органах подтвердили, что похищение является приоритетной версией исчезновения школьника. По их информации, камеры видеонаблюдения записали, как ребенок сел в автомобиль к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.

По данным очевидцев, ребенка видели в белом джипе Toyota с незнакомым мужчиной. Перед исчезновением ребенок заходил в кафе «Вкусно — и точка», а прежде его неоднократно замечали на парковке у торгового центра, где он предлагал водителям помыть фары автомобилей.

Ранее на Камчатке исчезла группа из пяти человек, включая троих детей. Они отправились к Пущинским термальным источникам и не вернулись к назначенной дате 1 февраля. Для поиска пропавших в район выдвинулась оперативная группировка спасателей.

задержания
похищения
дети
пропажи
Cанкт-Петербург
