02 февраля 2026 в 13:20

Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа

Пропавшего девятилетнего Пашу из Горелово видели в белой Toyota

Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла Т. видели садящимся в белый джип Toyota к незнакомому мужчине, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, после этого его следы теряются. Поиски продолжаются уже третий день.

Как уточняет канал, Павел заходил в местное кафе «Вкусно — и точка», где просил его накормить. Добровольцы и следователи также изучают запись с камер в ТРЦ на Таллинском шоссе, где ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов. Местные жители отмечают, что мальчик часто находился на парковке у этого гипермаркета и предлагал водителям помыть фары за деньги.

Поисковую операцию ведут более 120 человек, включая сотрудников правоохранительных органов и волонтеров отряда «ЛизаАлерт». По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее на Камчатке исчезла группа из пяти человек, включая троих детей. Они отправились к Пущинским термальным источникам и не вернулись к назначенной дате 1 февраля. Для поиска пропавших в район выдвинулась оперативная группировка спасателей.

