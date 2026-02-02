Раскрыта главная версия исчезновения мальчика в Петербурге

Полиция и следователи рассматривают похищение как приоритетную версию исчезновения девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге три дня назад, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их информации, камеры видеонаблюдения записали, как ребенок сел в автомобиль к мужчине у магазина на Таллинском шоссе.

Версия с похищением несовершеннолетнего рассматривается как приоритетная, — утверждают правоохранители.

Полиция разыскивает жителя поселка Яльгелево, который последним видел пропавшего в Петербурге мальчика. Соседи рассказали, что мужчина помыл автомобиль 31 января и уехал на другой машине, а затем перестал выходить на связь. Силовики провели в его доме обыск, но владельца на месте не обнаружили.

По данным очевидцев, ребенка видели в белом джипе Toyota с незнакомым мужчиной. Перед исчезновением ребенок заходил в кафе, а прежде его неоднократно замечали на парковке у торгового центра, где он предлагал водителям помыть фары. Поисковую операцию вели более 120 человек, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт».