Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:22

Раскрыта главная версия исчезновения мальчика в Петербурге

Полиция считает похищение основной версией исчезновения мальчика в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полиция и следователи рассматривают похищение как приоритетную версию исчезновения девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге три дня назад, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их информации, камеры видеонаблюдения записали, как ребенок сел в автомобиль к мужчине у магазина на Таллинском шоссе.

Версия с похищением несовершеннолетнего рассматривается как приоритетная, — утверждают правоохранители.

Полиция разыскивает жителя поселка Яльгелево, который последним видел пропавшего в Петербурге мальчика. Соседи рассказали, что мужчина помыл автомобиль 31 января и уехал на другой машине, а затем перестал выходить на связь. Силовики провели в его доме обыск, но владельца на месте не обнаружили.

По данным очевидцев, ребенка видели в белом джипе Toyota с незнакомым мужчиной. Перед исчезновением ребенок заходил в кафе, а прежде его неоднократно замечали на парковке у торгового центра, где он предлагал водителям помыть фары. Поисковую операцию вели более 120 человек, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт».

пропажи
дети
версии
Санкт-Петербург
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания
Военэксперт ответил, кто стоит за отправкой наемников из Аргентины в ВСУ
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.