02 февраля 2026 в 14:59

Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез

Подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла скрылся от следствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция разыскивает жителя поселка Яльгелево, который последним видел пропавшего в Петербурге мальчика Павла Т., сообщает KP.RU. По данным издания, известный соседям как Иван мужчина помыл автомобиль 31 января и уехал на другой машине, а затем перестал выходить на связь.

В поселке он почти ни с кем не общается, не состоит в чатах. Однажды у него просили предоставить записи с камер, а он не дал. <...> 31-го января он помыл автомобиль, потом сел в другую машину и уехал в неизвестном направлении. Ворота во двор остались открытыми. Это всех удивило. Вскоре к его дому приехали полиция и Следственный комитет, — рассказали соседи.

По данным источника издания в правоохранительных органах, след ребенка оборвался после общения с этим мужчиной. Силовики провели в его доме обыск, но владельца на месте не обнаружили. Все силы сейчас направлены на его задержание и поиск ребенка.

Ранее выяснилось, что, по данным очевидцев, Павла видели в белом джипе Toyota с незнакомым мужчиной. Перед исчезновением ребенок заходил в кафе «Вкусно — и точка», а ранее его неоднократно замечали на парковке у торгового центра, где он предлагал водителям помыть фары.

