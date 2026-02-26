Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 09:38

Спасатели раскрыли, есть ли успехи в поисках пропавшей в Смоленске девочки

Поисковый отряд «Сальвар»: пропавшая в Смоленске девочка пока не найдена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка пока не найдена, заявили РИА Новости представители поискового отряда «Сальвар». В то же время по итогам второго дня поиска пока нет новых значимых улик в этом деле.

Пока не найдена, — сказали в отряде.

Ранее следователи изъяли вещи из дома девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске. По данным источника, в рамках расследования проверяются все версии произошедшего. В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы и местные жители.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявила, что на вертолетной площадке рядом с местом исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае не найдено никаких следов пропавших. Супруги Сергей и Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака пропали во время турпохода в конце сентября.

