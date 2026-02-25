Зимняя Олимпиада — 2026
«Не исключена травма»: врач рассказал о везении спасшего ребенка дворника

Спасшему ребенка дворнику из Петербурга предстоит медобследование

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший выпавшего из окна ребенка в Петербурге, мог сломать себе шею, рассказал RT лечащий врач Санжар Нейзамов. По его словам, Ибадуллаеву повезло, но нужно провести обследование.

Невролог, когда вчера обследовал... тоже говорил, что есть [еще] травма. Возможно, не исключена еще травма грудного отдела позвоночника, — заявил врач.

Ранее Ибадуллаев спас жизнь маленькому мальчику, выпавшему из окна седьмого этажа дома на Петрозаводской улице в Петербурге. Ребенок играл рядом с открытым окном. Мужчина заметил это и начал кричать, чтобы тот отошел, но мальчик сорвался и повис на карнизе. к потерял равновесие и оказался висящим на подоконнике. Когда у ребенка кончились силы, он полетел вниз. Дворник успел среагировать и поймал его.

За проявленное мужество Ибадуллаева удостоили премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. В ближайшее время дворник также получит денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ему памятную медаль.

