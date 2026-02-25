Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 21:34

Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Причины такого решения он не озвучил.

В настоящий момент нет,заявил Песков.

Ранее стало известно, что Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации не поступало.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал: Соединенные Штаты фиксируют прогресс на переговорах по урегулированию ситуации на Украине как с российской, так и с украинской стороной. Трамп настроен оптимистично в отношении завершения кризиса, отметил он.

Песков также отметил, что Путин, Зеленский и Трамп могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Комментируя сам переговорный процесс, он отметил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка.

