Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 22:14

Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена

ТАСС: трехсторонняя встреча по Украине с участием РФ перенесена на начало марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, передает ТАСС. В настоящее время стороны продолжают согласовывать локацию для проведения переговоров.

Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенты РФ, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Комментируя сам переговорный процесс, он отметил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа также предположил, что следующий этап трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть организован во Флориде. Парламентарий связал этот вариант с намерением американского президента оказать влияние на переговорный процесс.

переговоры
Украина
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Американцы приплыли на Кубу с оружием и не вернулись
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
В ГД назвали неизбежное последствие передачи Киеву ядерного оружия
Госдума готовит обращение в ООН из-за ядерных планов Лондона и Парижа
Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем
В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам
В США обозначили ключевой момент по ядерной программе Ирана
Грузия вызвала посла Великобритании из-за санкций против СМИ
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Киеву грозят последствия за нежелание пропускать российскую нефть
«Не исключена травма»: врач рассказал о везении спасшего ребенка дворника
На Лондон обрушится кровавый дождь
Соседи подарили конверт с деньгами спасшему ребенка дворнику из Петербурга
Трамп созвонился с Зеленским
Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента
В Санкт-Петербурге вспыхнуло общежитие
Подросток зарезал отца в бане
Крыша дома в российском городе обрушилась из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.