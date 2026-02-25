Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена ТАСС: трехсторонняя встреча по Украине с участием РФ перенесена на начало марта

Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, передает ТАСС. В настоящее время стороны продолжают согласовывать локацию для проведения переговоров.

Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенты РФ, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Комментируя сам переговорный процесс, он отметил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа также предположил, что следующий этап трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть организован во Флориде. Парламентарий связал этот вариант с намерением американского президента оказать влияние на переговорный процесс.