Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 23:14

Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в начале марта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече. По его словам, она пройдет в начале марта.

Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двухсторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский выразил сомнения в предсказуемости Трампа как партнера, подчеркнув, что Киеву требуются долгосрочные гарантии безопасности. Политик отметил, что рассчитывать лишь на одного американского лидера ненадежно из-за сменяемости власти и Украине важна поддержка как Белого дома, так и Конгресса США.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты способны ужесточить подход к главе Украины в части борьбы с коррупцией. Аналитик также допустил, что в скором времени Трамп предпримет попытки воздействовать и на европейских лидеров.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
США
Украина
