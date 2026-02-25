В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Президент Украины Владимир Зеленский хочет испугать россиян, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Марина Ахмедова в Telegram-канале. По ее словам, для этого он наносит удары по мирным целям.

Где СВО и где производство удобрений. Смысл атак на такие предприятия? Исключительно террор. Зеленский хочет, чтобы мы боялись так же, как и он в своем бункере, а страх сделал бы Россию сговорчивее, — написала Ахмедова.

Число погибших в результате удара по предприятию в Смоленской области тем временем достигло семи человек. Кроме того, по меньшей мере 10 человек были ранены. После удара по промышленному объекту в Смоленской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Произошедшее классифицировали как теракт.

Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал удары по Смоленской области подтверждением намерений армии Украины продолжать боевые действия. По его словам, участие Киева в мирных переговорах служит лишь прикрытием для его агрессивных планов.