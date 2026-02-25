Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 23:26

В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Член СПЧ Ахмедова: Зеленский пытается испугать россиян

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский хочет испугать россиян, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Марина Ахмедова в Telegram-канале. По ее словам, для этого он наносит удары по мирным целям.

Где СВО и где производство удобрений. Смысл атак на такие предприятия? Исключительно террор. Зеленский хочет, чтобы мы боялись так же, как и он в своем бункере, а страх сделал бы Россию сговорчивее, — написала Ахмедова.

Число погибших в результате удара по предприятию в Смоленской области тем временем достигло семи человек. Кроме того, по меньшей мере 10 человек были ранены. После удара по промышленному объекту в Смоленской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Произошедшее классифицировали как теракт.

Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал удары по Смоленской области подтверждением намерений армии Украины продолжать боевые действия. По его словам, участие Киева в мирных переговорах служит лишь прикрытием для его агрессивных планов.

ВСУ
атаки
Владимир Зеленский
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в начале марта
ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией
Дмитриев отправится в Женеву на переговоры с США
Его ждет вся Россия: что известно о новом опытном образце самолета «Байкал»
В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах
Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей
Стало известно о смене локации для переговоров по Украине
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.