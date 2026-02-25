Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 23:33

Глава МВД Сербии попал в реанимацию

Blic: глава МВД Сербии Ивица Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии

Ивица Дачич Ивица Дачич Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии, передает телеканал Blic. Его уже подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Как сообщает источник, состояние политика резко ухудшилось из-за двусторонней пневмонии. Информация о состоянии министра уточняется.

Ранее певец Мурат Тхагалегов, известный по хитам «Калым», «На дискотеку» и «Темная ночь», был экстренно госпитализирован во время выступления в Краснодаре. Артист на своей странице в соцсети принес извинения своим поклонникам.

До этого австрийского бобслеиста Якоба Мандльбауэра госпитализировали во время соревнований четверок на Олимпийских играх 2026 года. В ходе второго заезда боб спортсмена опрокинулся на бок и продолжил движение по трассе в таком положении.

Кроме того, в Первомайском районе Алтайского края госпитализировали 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», сообщили в Минсоцзащиты региона. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Читайте также
«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича
Европа
«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича
Слоеный пирог, который сводит с ума. Сербская гибаница с творожной и сметанной прослойкой. Готовится из готового теста — просто!
Общество
Слоеный пирог, который сводит с ума. Сербская гибаница с творожной и сметанной прослойкой. Готовится из готового теста — просто!
МВД предупредило о новой хитрой тактике мошенников
Общество
МВД предупредило о новой хитрой тактике мошенников
В Петербурге неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего в ТЦ
Регионы
В Петербурге неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего в ТЦ
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала чушью слухи о госпитализации актрисы
Культура
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала чушью слухи о госпитализации актрисы
Сербия
МВД
госпитализации
пневмония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в начале марта
ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией
Дмитриев отправится в Женеву на переговоры с США
Его ждет вся Россия: что известно о новом опытном образце самолета «Байкал»
В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах
Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей
Стало известно о смене локации для переговоров по Украине
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.