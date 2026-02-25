Глава МВД Сербии попал в реанимацию

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии, передает телеканал Blic. Его уже подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Как сообщает источник, состояние политика резко ухудшилось из-за двусторонней пневмонии. Информация о состоянии министра уточняется.

