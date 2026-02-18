Зимняя Олимпиада — 2026
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре

Певца Мурата Тхагалегова госпитализировали во время концерта в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Мурат Тхагалегов, известный по хитам «Калым», «На дискотеку» и «Темная ночь», был экстренно госпитализирован во время выступления в Краснодаре, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, концерт прошел 14 февраля в ресторане «Стерлядь» и сопровождался многочисленными проблемами. Артист на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) принес извинения своим поклонникам.

Как пишет SHOT, в зале, рассчитанном на 600 мест, собралось значительно больше зрителей. По информации канала, некоторым пришлось стоять на диванах, чтобы увидеть артиста, а часть гостей и вовсе не смогла попасть внутрь из-за двойных продаж билетов на одни и те же места. Как отмечает источник, начало концерта задержали на два часа, а на входе образовалась давка.

Сам Тхагалегов вышел на сцену и исполнил несколько песен, включая «На дискотеку» и «Темную ночь». Однако после пятого номера он попросил паузу и ушел за кулисы, откуда так и не вернулся. Как выяснилось, артисту резко стало плохо из-за переутомления. Прямо из ресторана его госпитализировали. Позже певец принес извинения поклонникам, объяснив, что приехал на выступление прямо из больницы.

Я приношу извинения всем, кто приобрел билеты и не попал на мое выступление, я приношу извинения за организаторов, которые не донесли до людей формат мероприятия. Я прошу прощения за организаторов, которые не справились с организацией. Я не знал, что люди с купленными билетами остались на улице и не смогли попасть на мероприятие. Всем, кто не попал на выступление, будут возвращены денежные средства в ближайшее время, — написал Тхагалегов.

Ранее заслуженную артистку России Елену Липец, которая должна была сыграть главную роль в спектакле Театра комедии им. Н. П. Акимова, 9 февраля экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия. Как стало известно, вскоре после этого актрису выписали, она уже дома.

