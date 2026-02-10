Актрису Елену Липец срочно госпитализировали из театра в Петербурге

Заслуженную артистку России Елену Липец, которая должна была сыграть главную роль в спектакле Театра Комедии им. Н. П. Акимова, 9 февраля экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия, передает ТАСС со ссылкой на театр. Как стало известно, вскоре после этого актрису выписали и она уже дома.

Вчера примерно в 18:30 из театра увезли на скорой актрису Елену Липец. Спектакль пришлось отменить, потому что актриса действительно себя плохо чувствовала. Все билеты мы вернули. Спектакль должен был начаться в 19:00, и вызвать кого-то на замену не было времени, — прокомментировали в театре.

Липец играет главную роль в постановке «Раневская. Одинокая насмешница». В Театре Комедии уточнили, что это арендный спектакль.

Актриса посвятила Александринскому театру более 40 лет своей карьеры. Согласно данным на официальном сайте театра, она работала там с 1983 по 2024 год.

