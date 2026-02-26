«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ «Аталанта» победила в матче с «Боруссией» со счетом 4:1 в Лиге чемпионов

«Аталанта» разгромила дортмундскую «Боруссию» в ответном матче Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе итальянцев отличились Джанлука Скамакка на пятой минуте, Давиде Дзаппакоста (45-я), Марио Пашалич (57-я) и Лазар Самарджич с пенальти на 98-й минуте. У немцев единственный гол забил Карим Адейеми (75-я).

Решающий пенальти был назначен после удара Рами Бенсебайни ногой в голову соперника, за что защитник получил вторую желтую и был удален. Еще одну красную на скамейке получил Нико Шлоттербек за споры с судьей.

Ранее французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщили организаторы. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

До этого мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи.