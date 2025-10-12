«Интер Майами» одержал домашнюю победу над «Атлантой Юнайтед» в рамках регулярного чемпионата MLS. Матч, состоявшийся в Форт-Лодердейле, завершился со счетом 4:0. Ключевым игроком встречи стал Лионель Месси, оформивший дубль на 39-й и 87-й минутах.

Голы забили Жорди Альба и Луис Суарес. Также Месси отметился голевой передачей на Альбу. Это был 50-й гол, забитый Альбой и Месси в соавторстве за все время. Их совместный рекорд — 278 побед. Футболист Алексей Миранчук является полузащитником «Атланты». Он находится в расположении сборной России, поэтому участия в матче не принимал.

Ранее бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по подозрению в организации договорных матчей. Задержание игрока «Финнкурда» произошло после матча, где он забил семь голов.

До этого сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Матч на «Волгоград Арене» собрал 42 387 зрителей.