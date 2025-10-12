Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:24

Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»

«Интер Майами» разгромил «Атланту» на чемпионате MLS благодаря Месси

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Lin Wei/XinHua/Global look press

«Интер Майами» одержал домашнюю победу над «Атлантой Юнайтед» в рамках регулярного чемпионата MLS. Матч, состоявшийся в Форт-Лодердейле, завершился со счетом 4:0. Ключевым игроком встречи стал Лионель Месси, оформивший дубль на 39-й и 87-й минутах.

Голы забили Жорди Альба и Луис Суарес. Также Месси отметился голевой передачей на Альбу. Это был 50-й гол, забитый Альбой и Месси в соавторстве за все время. Их совместный рекорд — 278 побед. Футболист Алексей Миранчук является полузащитником «Атланты». Он находится в расположении сборной России, поэтому участия в матче не принимал.

Ранее бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по подозрению в организации договорных матчей. Задержание игрока «Финнкурда» произошло после матча, где он забил семь голов.

До этого сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Матч на «Волгоград Арене» собрал 42 387 зрителей.

футбол
спорт
Лионель Месси
Атланта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.