11 октября 2025 в 16:58

Футболист забил семь голов и был арестован полицией

Globo: в Финляндии после матча арестовали бразильского футболиста Геррейро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по подозрению в организации договорных матчей, сообщает Globo. Задержание игрока «Финнкурда» произошло после матча, где он забил семь голов.

34-летний спортсмен выступает за клуб, который участвует в соревнованиях пятого дивизиона чемпионата Финляндии. Три недели назад он также был назначен на должность главного тренера данной команды.

Арест произошел после заключительного матча сезона с «Эспа/Ренат», который завершился со счетом 8:1. Все выходы со стадиона были перекрыты. На поле вышли около 20 сотрудников местной полиции, многие из которых были в гражданской одежде. Игроков «Финнкурда» попросили остаться на скамейке запасных для процедуры проверки документов, тогда как футболистам противоположной команды разрешили покинуть стадион.

Ранее работница отеля в Казахстане выставила на продажу грязное нижнее белье футболиста Килиана Мбаппе за один миллион тенге (152 тыс. рублей). Известный футболист посещал страну в составе мадридского «Реала» для участия в матче против местного «Кайрата». Сотрудница отеля также решила продать постельное белье, которым пользовался Мбаппе, включая простыню, наволочку и пододеяльник.

