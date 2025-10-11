Футболист забил семь голов и был арестован полицией Globo: в Финляндии после матча арестовали бразильского футболиста Геррейро

Бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по подозрению в организации договорных матчей, сообщает Globo. Задержание игрока «Финнкурда» произошло после матча, где он забил семь голов.

34-летний спортсмен выступает за клуб, который участвует в соревнованиях пятого дивизиона чемпионата Финляндии. Три недели назад он также был назначен на должность главного тренера данной команды.

Арест произошел после заключительного матча сезона с «Эспа/Ренат», который завершился со счетом 8:1. Все выходы со стадиона были перекрыты. На поле вышли около 20 сотрудников местной полиции, многие из которых были в гражданской одежде. Игроков «Финнкурда» попросили остаться на скамейке запасных для процедуры проверки документов, тогда как футболистам противоположной команды разрешили покинуть стадион.

