30 сентября 2025 в 16:51

Уборщица решила заработать на грязных трусах Мбаппе

Уборщица из Казахстана выставила трусы Мбаппе на продажу за 152 тыс. рублей

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Li Renzi/XinHua/Global Look Press

Уборщица отеля в Казахстане выставила грязные трусы футболиста Килиана Мбаппе на продажу за 1 млн тенге (152 тыс. рублей), сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». Известный спортсмен приехал в страну СНГ в составе команды «Реал Мадрид» на игру против «Кайрата».

Как отметил канал, женщина также решила продать простыню, наволочку и пододеяльник, которые использовал Мбаппе. Цены на эти вещи начинаются с 350 тыс. тенге (53 тыс. рублей). Отмечается, что «Реал Мадрид» сыграет против «Кайрата» 30 сентября в 19:45 мск.

Ранее Мбаппе вошел в историю мадридского «Реала», став первым игроком клуба, забившим в семи различных турнирах за один сезон. Рекорд был установлен в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против «Боруссии», где Мбаппе отличился голом.

Кроме того, французский форвард стал обладателем «Золотой бутсы». Эта награда вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В испанской Ла Лиге футболист забил 31 мяч, что принесло ему 62 очка в итоговом зачете.

До этого пресс-служба «Реала» сообщала о срочной госпитализации звездного нападающего. У Мбаппе была выявлена острая форма гастроэнтерита, в связи с чем ему был назначен комплекс диагностических процедур.

