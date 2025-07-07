Французский нападающий побил рекорд и вошел в историю «Реала» Форвард Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Французский форвард Килиан Мбаппе вошел в историю мадридского «Реала», став первым игроком клуба, забившим в семи различных турнирах за один сезон, сообщает Stats Foot в соцсети X. Рекорд был установлен в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против «Боруссии», где Мбаппе отличился голом.

Всего за текущий сезон француз провел 58 матчей в составе «королевского клуба», отметившись 44 голами и пятью голевыми передачами. В список турниров, где отличился Мбаппе, вошли: Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов, клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Также французский форвард стал обладателем «Золотой бутсы». Эта награда вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В испанской Ла Лиге футболист забил 31 мяч, что принесло ему 62 очка в итоговом зачете. Основным конкурентом француза выступал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Ранее пресс-служба «Реала» информировала о срочной госпитализации звездного нападающего. У Мбаппе выявлена острая форма гастроэнтерита, в связи с чем ему был назначен комплекс диагностических процедур. Однако он успел восстановиться и сыграть на КЧМ.