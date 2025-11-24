Бульдог попал на операционный стол из-за нижнего белья хозяйки В Петербурге бульдог съел нижнее белье хозяйки и был экстренно прооперирован

Пятилетний бульдог по кличке Алмазик был экстренно прооперирован в Санкт-Петербурге после того, как съел нижнее белье хозяйки, сообщает Telegram-канал SHOT. Владелица питомца обнаружила пропажу вещей с сушилки и сразу предположила, что питомец мог их проглотить.

По информации источника, петербурженка срочно доставила бульдога в ветеринарную клинику, опасаясь, что инородное тело вызовет непроходимость кишечника и некроз. УЗИ подтвердило опасения: в желудке собаки обнаружили предмет гардероба, который успешно извлекли хирургическим путем. В канале отметили, что операция четвероногого друга обошлась ей в 80 тыс. рублей.

До этого стало известно, что знаменитые породы собак, такие как мопсы, английские и французские бульдоги, могут полностью исчезнуть в Великобритании в течение следующего десятилетия. Причиной стали планы зоозащитников по искоренению вредных для здоровья животных физиологических особенностей. Эти «дизайнерские» черты, хотя и выглядят мило, причиняют питомцам серьезные страдания.