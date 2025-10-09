Седокова показала фанатам свои трусы

Певица Анна Седокова опубликовала в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) провокационное фото, на котором продемонстрировала нижнее белье. Исполнительница предстала перед подписчиками без макияжа с распущенными волосами, стоя в кедах на платформе перед зеркалом.

Знаменитость выбрала для съемки бордовый спортивный костюм с полосками. При этом она намеренно продемонстрировала исподнее, приспустив штаны комплекта.

Ранее известная модель и телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками снимками с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. На опубликованных кадрах медийная персона запечатлена в облегающем топе и укороченных джинсовых шортах, дополненных клатчем и босоножками. Для вечернего променада артистка выбрала непринужденный стиль с распущенными локонами и легким макияжем.

Кроме того, олимпийская чемпионка Камила Валиева разместила в социальных сетях профессиональные снимки, сделанные после сообщений о продолжении спортивной карьеры. Фигуристка появилась в белоснежном шерстяном платье, обратившись к аудитории с вопросом о предпочтениях в цветовой гамме.