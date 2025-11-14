Россиян предупредили об опасности электротрусов

Трусы с подогревом могут ухудшить фертильность среди мужчин, сообщил Telegram-канал Mash. Там отметили, что чрезмерный нагрев яичек убивает сперматозоиды.

Как отметил канал, такое белье также увеличивает риск развития рака и может привести к заболеваниям крови и кожи. Трусы с подогревом наиболее популярны среди зумеров и более младших поколений. Цены на белье со специальным датчиком начинаются от 4 тыс. рублей.

Ранее в России подростку потребовалась срочная операция с удалением части желудка после того, как он повторил рискованный эксперимент из интернета. Инцидент произошел после просмотра ролика, где мужчина громко рыгал из-за употребления литра колы и упаковки конфет «Ментос».

До этого школьники массово начали рассказывать о проблемах со здоровьем после употребления популярного китайского соевого мяса латяо. Большинство из них жаловались на диарею. Эти симптомы могли сохраняться на протяжении нескольких дней. Тренд на латяо появился несколько месяцев назад. Эта закуска завоевала популярность среди детей благодаря своему уникальному сочетанию острого, сладкого и пряного вкусов.