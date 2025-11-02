«Пол залит кровью с запахом колы»: «зумерский» тренд чуть не убил подростка Подростку пришлось делать операцию после употребления колы и «Ментоса»

В России подростку потребовалась срочная операция с удалением части желудка после того, как он повторил рискованный эксперимент из интернета, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел после просмотра ролика, где мужчина громко рыгал из-за употребления литра колы и упаковки конфет «Ментос».

Двое подростков приобрели необходимые продукты и решили повторить эксперимент. Однако вместо ожидаемого эффекта у одного из них началась рвота с примесью крови, а из носа пошла пена. По словам очевидцев, подросток кричал от невыносимой боли.

Эксперимент закончился экстренной госпитализацией и операцией, в ходе которой врачам пришлось удалить часть желудка с разрывом стенки. Состояние подростка стабилизировалось, угрозы для жизни сейчас нет.

Ранее школьники массово начали рассказывать о проблемах со здоровьем после употребления популярного китайского соевого мяса латяо. Большинство из них жаловались на диарею.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что сочетание суши и роллов с газированными напитками может негативно сказаться на здоровье. Такие напитки растягивают стенки желудка и нарушают его моторику. Употребление суши и роллов вместе с трудноусвояемой пищей может привести к перегрузке организма и обострению панкреатита. Соус васаби из-за своей остроты также может негативно влиять на желудок.