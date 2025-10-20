Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:54

Школьники массово жалуются на диарею после популярного китайского продукта

SHOT ПРОВЕРКА: школьники страдают от диареи после латяо

Фото: Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

Школьники массово сообщают о проблемах со здоровьем после употребления популярного китайского соевого мяса латяо, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Большинство из них жалуются на диарею.

Юные гурманы отмечают, что после употребления 1–3 кусочков закуски у них появляются диарея, изжога, тошнота и боли в животе. Эти симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней.

По информации канала, из-за большого количества вредных добавок в составе снеков, таких, как консерванты, красители и усилители вкуса, они могут негативно влиять на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Это может привести к гастритам, отравлениям и расстройствам пищеварения.

Тренд на латяо появился несколько месяцев назад. Эта закуска завоевала популярность среди детей благодаря своему уникальному сочетанию острого, сладкого и пряного вкусов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что сочетание суши и роллов с газированными напитками может негативно сказаться на здоровье. Такие напитки растягивают стенки желудка и нарушают его моторику. Употребление суши и роллов вместе с трудноусвояемой пищей может привести к перегрузке организма и обострению панкреатита. Соус васаби из-за своей остроты также может негативно влиять на желудок.

