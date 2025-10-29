Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:22

Тренер рассказал, как правильно питаться осенью и зимой

Тренер Бекиш: супы и орехи помогут сохранить энергию осенью и зимой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Супы, орехи и сезонные продукты позволят сохранить энергию в осенний и зимний период, рассказал MIR24.TV фитнес-тренер Денис Бекиш. Он отметил, что в эти времена года организм тратит больше энергии, чтобы согреться.

Когда за окном становится серо, а солнце появляется все реже, наш организм реагирует на это снижением энергии, тягой к сладкому и желанием остаться под пледом. Осень и зима действительно сбивают с привычного ритма: уменьшается активность, пропадают силы для тренировок, а рацион становится более тяжелым, — рассказал Бекиш.

Он посоветовал отдавать предпочтение теплым блюдам — супам, рагу, запеканке. Тренер отметил, что такая еда поможет согреться и поддержать здоровье пищеварения.

Ранее врач Ольга Чиркова рассказала, что зимой стоит уделить особое внимание включению в рацион жирных сортов рыбы. По ее словам, они богаты витаминами и способствуют поддержке иммунитета.

