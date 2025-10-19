Россиянам рассказали о полезных продуктах, которые вызывают газообразование Врач Чистик: лук и чеснок могут спровоцировать повышенное газообразование

Молоко и молочные изделия, лук, чеснок и спаржа могу вызвать повышенное газообразование, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с Lenta.ru. Она объяснила, что сложные углеводы в этих продуктах тяжело усваиваются и начинают бродить в кишечнике.

Кроме того, врач добавила к списку продуктов цветную капусту, пшеницу, а также богатые фруктозой яблоки, груши, манго, черешню. Помимо этого, газообразование может быть вызвано употреблением сладостей и искусственных подсластителей, таких как мед, жевательные резинки с сорбитом, маннитом и ксилитом.

Бобовые, газированные напитки и жирная пища могут вызывать метеоризм, изжогу и отрыжку у чувствительных людей из-за замедления перистальтики. Чистик отметила, что реакция организма на одни и те же продукты может существенно отличаться у разных людей. Это обусловлено активностью пищеварительных ферментов, количеством микроорганизмов в кишечнике и скоростью, с которой пища усваивается.

