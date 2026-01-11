Забудьте о тортах: нежнейший печеночный рулет — нужен лишь один корж

Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто любит печень, но не хочет возиться с обжаркой десятка тонких блинчиков. Мы приготовим пышную и гибкую основу, которая легко сворачивается и не ломается.

Для печеночного теста возьмите 500 граммов куриной печени, промойте ее и пробейте блендером до однородности. Добавьте 3 куриных яйца, 100 миллилитров молока и 3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите и перемешайте до состояния густой сметаны. Вылейте массу на противень, застеленный качественным пергаментом (это важно!), разровняйте в один большой пласт и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут. Главное — не пересушить, корж должен остаться мягким и гибким.

Пока корж печется, подготовьте начинку. Обжарьте 2 средние луковицы и 1 крупную морковь на растительном масле до золотистого цвета. Остудите овощи и смешайте их с 150 граммами творожного сыра или густого майонеза. Добавьте 2 зубчика чеснока для аромата и мелко рубленный укроп.

Достаньте готовый печеночный пласт из духовки и, пока он еще горячий, аккуратно переверните его на чистый лист пергамента или полотенце, снимите бумагу, на которой он пекся. Сразу же распределите по всей поверхности овощную начинку и плотно сверните в рулет. Оберните рулет пищевой пленкой и дайте ему полностью остыть, а затем уберите в холодильник на 1–2 часа для стабилизации.

Совет: чтобы рулет был еще более праздничным, добавьте в начинку мелко нарезанные маринованные огурчики или натертый твердый сыр.

