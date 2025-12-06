ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 07:45

Печеночный торт «Король закусок» — изысканно, легко и безумно вкусно

Печеночный торт: простой рецепт Печеночный торт: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Печеночный торт часто кажется сложным, но, если соблюсти пропорции, получается нежно, ровно и красиво. Такой вариант отлично смотрится на праздничном столе.

Начнем с основы — печеночных блинов. Возьмите 500 г куриной печени, тщательно промойте и очистите ее от пленок. Измельчите печень блендером или пропустите через мясорубку. Добавьте к печеночной массе 2 куриных яйца, 100 мл молока и 3 ст. л. пшеничной муки. Всыпьте соль и черный перец по вкусу. Перемешайте. Тесто должно по консистенции напоминать жидкую сметану.

На разогретую сковороду с растительным маслом выливайте тесто половником, формируя тонкие блины диаметром около 18–20 см. Жарьте каждый блин с двух сторон до золотисто-коричневого цвета. У вас должно получиться примерно 5–7 одинаковых коржей.

Теперь займемся начинкой. Очистите и натрите на крупной терке 2 средние моркови. Нарежьте мелкими кубиками 2 крупные луковицы. Обжарьте сначала лук на сковороде до прозрачности, потом добавьте морковь. Тушите овощи вместе до мягкости моркови, примерно 7–10 минут. Посолите и поперчите овощную смесь.

Приступаем к сборке торта. Возьмите 200 г майонеза. На плоскую тарелку положите первый печеночный блин. Равномерно смажьте его тонким слоем майонеза. Сверху распределите 1/5 часть обжаренных овощей. Накройте вторым блином и повторите слои: майонез, овощи. Продолжайте, пока не закончатся все коржи и начинка.

Верхний корж смажьте майонезом. Для декора натрите 1–2 вареных яйца и посыпьте ими верх и бока торта. Можно добавить мелко нарезанный укроп.

  • Готовый торт обязательно поставьте в холодильник на 3–4 часа, чтобы он хорошо пропитался.

