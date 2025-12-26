Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 13:23

«ОК Знакомства» запустили собственное шоу «Счастье рядом!»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«ОК Знакомства» запустили шоу «Счастье рядом!» — героями станут рядовые пользователи социальной сети. Цель проекта — показать зрителям, что любовь можно встретить не только в юном возрасте, но и во взрослой жизни.

Мы видим, что аудитория все чаще ищет не просто общение, а настоящие, живые истории, которые вдохновляют и мотивируют к действию. Такой формат шоу становится все более востребованным: пользователи хотят видеть реальные примеры того, как обычные люди — не только в юности, но и в зрелом возрасте — находят друг друга, строят отношения и делятся своими чувствами, — рассказал директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов.

Он отметил, что такой контент пользуется большим спросом у зрителей, а помогать в поиске второй половинки участникам будут звездные эксперты. Первый выпуск шоу вышел 25 декабря, в преддверии новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети «Одноклассники» определили лучший контент за 2025 год. Голосование прошло в ходе ежегодной премии «Самый ОК».

