Заверните в лаваш это — и успех гарантирован: быстрая закуска на Новый год с копченым ароматом

Есть закуски, которые выглядят эффектно, готовятся без суеты и исчезают со стола первыми. Эти рулеты из лаваша — как раз такой вариант. Никакой готовки у плиты, все собирается за считаные минуты, а вкус получается праздничный и очень удачный: нежные яйца, солоноватая красная рыба, крабовые палочки и копченая паста из икры мойвы делают начинку насыщенной, но не тяжелой. Отличный вариант, когда нужно быстро накрыть стол и произвести впечатление.

Ингредиенты на 2 рулета: лаваш — 4 листа, яйца — 6 шт., красная рыба (лосось, семга или форель) — 200 г, крабовые палочки — 1 упаковка, копченая паста из икры мойвы — 1 банка, плавленый сыр — 300 г.

Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Крабовые палочки также натрите или мелко нарежьте. Красную рыбу нарежьте небольшими кусочками. На рабочей поверхности разложите два листа лаваша, слегка перекрывая их. Равномерно смажьте плавленым сыром. Сверху выложите слой тертых яиц, затем крабовые палочки и красную рыбу. Смажьте все тонким слоем копченой пасты из икры мойвы. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он хорошо пропитался. Аналогично соберите второй рулет.

