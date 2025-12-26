Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:28

Много лет занимает достойное место на новогоднем столе: салат «Черепаха» — идеальны все слои, включая яблочный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Черепаха» много лет занимает достойное место на новогоднем столе. Смело готовьте его на праздники, он гарантированно понравится всем гостям.

Вкус получается многогранным: нежная курица, пикантный лук, свежее яблоко, сливочные яйца и сыр создают идеальную основу, а хрустящие орехи добавляют финальный изысканный акцент. В нем идеальны все слои, включая яблочный.

Вам понадобится: 4 вареных яйца, 300 г отварного куриного филе, 1 кисло-сладкое яблоко (очистить и натереть), 1 луковица (мелко нарезать, обдать кипятком и замариновать на 10 минут в смеси уксуса, сахара и воды), 150 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, майонез. Укладывайте слои на плоское блюдо, придавая салату округлую форму, каждый слой слегка промазывайте майонезом: 1 — мелко нарезанное куриное филе, 2 — маринованный лук, 3 — тертые яичные белки, 4 — тертое яблоко, 5 — тертый сыр. Сверху салат густо посыпьте тертыми желтками, чтобы создать эффект панциря. По краям «панциря» выложите дорожку из измельченных орехов, имитируя текстуру. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа.

