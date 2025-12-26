Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:06

Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту

В Румынии возобновили дело о тайном провозе Киевом оружия через порт Констанцы

Читайте нас в Дзен

В Румынии возобновили уголовное дело по факту тайного провоза Киевом партии турецких пулеметов через румынский порт Констанца, пишет портал Profit.ro. По его информации, оружие не была ни задекларирована на таможне, ни лицензирована соответствующими органами.

Румынская прокуратура возобновила уголовное расследование по факту транспортировки украинским военно-морским флотом импортированного оружия через румынские территориальные воды Черного моря, о чем не было сообщено румынским властям, — говорится в материале.

В материале говорится, что несколько контейнеров со 150 пулеметами SAR 127 с триногами турецкой компании Sarsilmaz были изъяты в конце 2024 года. Власти возбудили уголовное дело, но спустя несколько месяцев закрыли его с формулировкой, что «в крупномасштабном военном конфликте государственные органы часто сталкиваются с крайними решениями, в которых нет идеальных вариантов. <…> [Киев] был морально вынужден принимать исключительные меры <…> для перевозки товаров, необходимых им в контексте вооруженного конфликта».

Румыния
уголовные дела
контрабанда
Украина
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с необычными шкурами
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
В России рухнул популярный игровой сервис
Решетников поделился прогнозом по инфляции на конец 2025 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.