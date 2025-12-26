Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту В Румынии возобновили дело о тайном провозе Киевом оружия через порт Констанцы

В Румынии возобновили уголовное дело по факту тайного провоза Киевом партии турецких пулеметов через румынский порт Констанца, пишет портал Profit.ro. По его информации, оружие не была ни задекларирована на таможне, ни лицензирована соответствующими органами.

Румынская прокуратура возобновила уголовное расследование по факту транспортировки украинским военно-морским флотом импортированного оружия через румынские территориальные воды Черного моря, о чем не было сообщено румынским властям, — говорится в материале.

В материале говорится, что несколько контейнеров со 150 пулеметами SAR 127 с триногами турецкой компании Sarsilmaz были изъяты в конце 2024 года. Власти возбудили уголовное дело, но спустя несколько месяцев закрыли его с формулировкой, что «в крупномасштабном военном конфликте государственные органы часто сталкиваются с крайними решениями, в которых нет идеальных вариантов. <…> [Киев] был морально вынужден принимать исключительные меры <…> для перевозки товаров, необходимых им в контексте вооруженного конфликта».