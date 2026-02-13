Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:49

Забитый машинами двор помешал МЧС проехать к дому, где в пожаре умерли дети

МЧС: огнеборцы не смогли проехать к месту пожара во Владивостоке из-за машин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Припаркованные машины помешали спасателям подъехать к многоэтажному жилому дому во Владивостоке, где во время пожара в квартире на седьмом этаже погибли трое детей, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Кроме того, из-за позднего сообщения о пожаре в подъезде было сильное задымление.

По пути следования на место пожара огнеборцы столкнулись с проблемой запаркованности двора дома машинами. Проезд был затруднен, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в доме № 30 по улице Толстого произошел вечером 12 февраля. Во время тушения в помещении обнаружили тела детей в возрасте трех, шести и девяти лет. Взрослых в момент возгорания рядом с ними не было. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по данному факту.

До этого в подмосковном Серпухове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, а еще 16 лишились крова. В одной из квартир заживо сгорели отец семейства и дедушка. Всех пострадавших уже расселили в съемные квартиры.

