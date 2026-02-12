Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:11

Трое детей остались без присмотра и погибли в пожаре

Трое детей погибли в результате пожара в многоэтажном доме во Владивостоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет погибли в результате пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки по данному факту.

Инцидент произошел вечером 12 февраля в квартире дома № 30 на улице Толстого. По предварительным данным, взрослых в момент возгорания рядом с детьми не было. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных и оперативных служб. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Надзорное ведомство даст принципиальную правовую оценку работе органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми, — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Точную причину установят после пожарно-технической экспертизы.

До этого один взрослый и ребенок были госпитализированы после пожара на Пресненском Валу в Москве. Также медики оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, в том числе троим детям. В списке пострадавших оказался и один пожарный.

