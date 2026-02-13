Европеист оценил возможность начала войны между Францией и Нигером

Франция может расшатать власть в Нигере руками группировок, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, европеист Сергей Федоров. Он отметил, что власти африканской страны обвинили Париж в поддержке оппозиции через спецслужбы для дестабилизации ситуации в регионе.

Раньше в Нигере было французское влияние, там была их военная база. Несколько лет назад Париж попросили на выход. Это очень не понравилось французам. Что значит заявление об объявлении Нигером войны Франции? Париж, может быть, пытался дестабилизировать политическую ситуацию, поддерживая те или иные группировки в африканской стране. Возможно, после этого власти стали рассуждать о войне. Но как они будут воевать без общих границ, не совсем понятно. На мой взгляд, такое заявление — просто декларация того, что нынешние власти Нигера с возмущением восприняли помощь Франции местной оппозиции. Она прошла через спецслужбы. Оппозиционные силы теперь пытаются захватить власть или развязать какие-то действия в Нигере, — пояснил Федоров.

Он добавил, что французские власти не станут направлять свой контингент в Африку. По словам европеиста, Франция ранее уже провалила военные операции в Сахеле и ушла из региона с серьезным репутационным ущербом.

Назвать это войной между Францией и Нигером можно только с большим преувеличением. Хотя, наверное, для властей африканской страны — это очень важный и сложный момент, который позволяет оценить данную ситуацию таким термином. Переброса французских войск в Нигер не будет. Другое дело, если это было бы по просьбе властей страны. Франция, учитывая неудачные операции в Сахеле, еле-еле оттуда ушла с позором, потеряв там много человек за годы противодействия джихадистам и другим отрядам. Вряд ли Париж сейчас решится на крупномасштабную военную операцию в Нигере в одиночку, — резюмировал Федоров.

Ранее начальник военного штаба Нигера Амаду Ибро заявил, что страна вступила в войну с Францией. По его словам, целью утвержденного указа правительства о мобилизации была именно подготовка к вооруженному конфликту.