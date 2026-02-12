Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 17:42

Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией

Генерал Ибро заявил о вступлении Нигера в войну с Францией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нигер вступил в войну с Францией, заявил начальник военного штаба страны Амаду Ибро. По его словам, которые приводит издание Jeune Afrique, целью ранее утвержденного указа правительства о мобилизации была именно подготовка к войне

Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией, — сказал Ибро, выступая перед молодежью на стадионе Ниамея.

Ранее западные СМИ сообщили, что серьезную озабоченность во Франции вызвала планируемая поставка 1000 тонн нигерского урана в Россию. Власти Нигера и российская госкорпорация «Росатом» могли заключить сделку на сумму $170 млн (около 12,874 млрд рублей) о приобретении желтого кека — концентрированного, но не обогащенного урана.

До этого стало известно, что африканское командование Вооруженными силами США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.

Нигер
Франция
войны
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов без электричества во Франции
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Кинолог устроил кровавую расправу после ссоры с соседями
В Раде закрыли столовую после массового отравления
«Сопоставимо с ядерным»: раскрыто, почему ТОС-3 «Дракон» вызывает страх
Школьник планировал теракт и попал под суд
В Венесуэле сделали заявление о Мадуро
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.