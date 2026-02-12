Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией Генерал Ибро заявил о вступлении Нигера в войну с Францией

Нигер вступил в войну с Францией, заявил начальник военного штаба страны Амаду Ибро. По его словам, которые приводит издание Jeune Afrique, целью ранее утвержденного указа правительства о мобилизации была именно подготовка к войне

Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией, — сказал Ибро, выступая перед молодежью на стадионе Ниамея.

Ранее западные СМИ сообщили, что серьезную озабоченность во Франции вызвала планируемая поставка 1000 тонн нигерского урана в Россию. Власти Нигера и российская госкорпорация «Росатом» могли заключить сделку на сумму $170 млн (около 12,874 млрд рублей) о приобретении желтого кека — концентрированного, но не обогащенного урана.

До этого стало известно, что африканское командование Вооруженными силами США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.