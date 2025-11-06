Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 16:31

Пентагон подготовил три сценария боевых действий в африканской стране

NYT: Пентагон подготовил три сценария для защиты христиан в Нигерии

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Африканское командование Вооруженных сил США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.

Американские военные разрабатывают три плана по подавлению насилия в Нигерии, предусматривающие ограниченное вмешательство, — говорится в материале.

Изначально инициатива исходила от администрации президента США Дональда Трампа, который ранее поручил подготовить варианты противодействия насилию в отношении христиан в Нигерии. По информации издания, предложенные меры включают точечные авиаудары с использованием беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator по лагерям боевиков на севере страны, атаки на автомобильные колонны, а также проведение совместных рейдов с нигерийскими военными в сельских районах.

При этом, как отмечают источники газеты, эффективность подобных операций будет ограниченной без масштабной военной кампании по образцу Ирака или Афганистана, которую в Вашингтоне всерьез не рассматривают. Действующие и бывшие американские военные специалисты скептически оценивают успех любой крупной операции США в регионе, а некоторые признаются, что сам приказ Трампа поставил их в затруднительное положение.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после соответствующего приказа Трампа. По его словам, убийства невинных христиан необходимо прекратить.

США
Пентагон
Африка
Нигерия
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
В АКОРТ оценили предложение ограничить торговую наценку
Во Франции рассказали о странной тюремной привычке Саркози
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.