Пентагон подготовил три сценария боевых действий в африканской стране NYT: Пентагон подготовил три сценария для защиты христиан в Нигерии

Африканское командование Вооруженных сил США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.

Американские военные разрабатывают три плана по подавлению насилия в Нигерии, предусматривающие ограниченное вмешательство, — говорится в материале.

Изначально инициатива исходила от администрации президента США Дональда Трампа, который ранее поручил подготовить варианты противодействия насилию в отношении христиан в Нигерии. По информации издания, предложенные меры включают точечные авиаудары с использованием беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator по лагерям боевиков на севере страны, атаки на автомобильные колонны, а также проведение совместных рейдов с нигерийскими военными в сельских районах.

При этом, как отмечают источники газеты, эффективность подобных операций будет ограниченной без масштабной военной кампании по образцу Ирака или Афганистана, которую в Вашингтоне всерьез не рассматривают. Действующие и бывшие американские военные специалисты скептически оценивают успех любой крупной операции США в регионе, а некоторые признаются, что сам приказ Трампа поставил их в затруднительное положение.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после соответствующего приказа Трампа. По его словам, убийства невинных христиан необходимо прекратить.