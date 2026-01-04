Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 20:55

Вооруженные люди убили не менее 30 человек в Нигерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В поселке Касуван-Даджи, расположенном на территории штата Нигер, вооруженные люди напали на местных жителей, убив не менее 30 человек, передает Vanguard News. Однако местные жители говорят о 37 погибших.

Вооруженная группа напала на поселок, ворвавшись на мотоциклах и начав хаотичную стрельбу. Нападавшие также взяли в заложники людей, число которых пока неизвестно. Кроме того, они ограбили торговые точки и подожгли местный базар.

В различных регионах Нигерии действуют мощные преступные группировки, которые совершают разбои, убийства, захваты заложников, угон скота и другие противоправные деяния. Для противодействия этим бандам правительство прибегает к помощи вооруженных сил.

Нигерия
убийства
стрельба
заложники
