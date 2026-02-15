Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека

Не менее 32 человек погибли в результате вооруженного нападения на три деревни в штате Нигер на северо-западе Нигерии, сообщает The Guardian. Атаке подверглись населенные пункты Тунга-Макери, Конкосо и Писса в районе местного самоуправления Боргу, расположенном вблизи границы с Республикой Бенин. Нападавшие передвигались на мотоциклах, они не только убивали людей, но и поджигали дома и магазины.

Как сказано в материале, произошедшее вписывается в череду участившихся нападений в северных регионах Нигерии, которые власти связывают с так называемыми бандитами. Преступные группировки регулярно совершают рейды на деревни, убивают местных жителей и похищают людей с целью получения выкупа.

Ранее полиция Южной Африки спасла 26 эфиопов от предполагаемой банды торговцев людьми в Йоханнесбурге. Выйти на злоумышленников удалось после того, как люди смогли сбежать из строения, где их удерживали полностью обнаженными.

Кроме того минимум семь человек погибли, и еще двое пострадали в результате нападения бандитов на мечеть на севере Нигерии. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы.