Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше

Подозреваемые в двух убийствах пензенские бандиты открыли огонь при задержании в Москве, новый удар по энергетике Украины всколыхнул Европу, завершилась дисквалификация конькобежки Ольги Фаткулиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Похищение человека и убийство таксиста: что известно о задержании на Рублевском шоссе?
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. По ее словам, во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб.
«Сегодня мои коллеги из ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области <…> проводили <…> мероприятия по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления на территории Пензенской области», — написала Волк.
Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. По оперативной информации, похищенный мужчина был убит.
Позже в СК рассказали, что изначально сотрудники полиции прибыли к одному из домов на Рублевском шоссе в Москве, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины в Пензенской области. В подъезде они обнаружили фигурантов, однако один из них при задержании открыл огонь. Полицейским пришлось применить табельное оружие.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В тот же день следователи и криминалисты столичного СК обнаружили на парковке рядом с улицей Большая Филевская тело водителя такси с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, именно этот таксист доставил подозреваемых из Самарской области в Москву.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». По предварительным данным, водитель согласился отвезти пассажиров в столицу за 85 тыс. рублей, однако после приезда они отказались оплачивать поездку.
Также была установлена личность таксиста, убитого участниками пензенской преступной группировки. Им оказался 34-летний Владимир Терентьев. Водитель действительно подвез бандитов из Самары в Москву, после чего был ими убит.
Кроме того, в Сети появились первые кадры из подъезда дома на Рублевском шоссе в Москве. По предварительным данным, перестрелка произошла на лестничной клетке второго этажа. На кадрах видны изрешеченные пулями стены подъезда, залитые кровью ступеньки и сигнальные ленты. Отверстия от пуль обведены фломастером и пронумерованы, в кровавых лужах лежат криминалистические маркеры с номерами.
Даже Европа в панике: что происходит с украинской энергетикой?
Инсайдеры пишут, что новый удар ВС РФ лишил Украину света всего через три дня после крупномасштабной аварии, из-за чего взвыли даже в Европе. По их информации, всего за ночь с 2 на 3 февраля вновь были выбиты питающие ВПК противника крупнейшие ТЭЦ Киева, Днепропетровска, Харькова, Одессы, Винницы. Источники сообщили, что досталось и центрам распределения: мощнейшие подстанции уровня 750 кВ, которых всего несколько на Украине, сгорели как свечки.
«Решатся ли власти рассказать Дарнице (Дарницкому району Киева. — NEWS.ru), существует ли ТЭЦ-4 после сегодняшней атаки? Троещине больше недели не решались сообщить о полном разрушении ТЭЦ-6», — написал украинский блогер Юрий Николов.
Осведомленные источники говорят, что в Киеве кромешный ад, как и в других городах Украины: при температуре минус 15 градусов ТЭЦ превратились в груды обломков. В Харькове уже признались, что ТЭЦ-5 фактически не подлежит восстановлению. В итоге взвыли даже в Европе, констатируют источники.
«Сегодня с утра мы услышим ласкающий слух вой с европейских болот. Все усилия двух-трех месяцев по „восстановлению“ украинской энергосистемы снова возвращены в ноль, в состояние идеального шторма. Денег у ЕС на новый виток „реконструкции“ украинской энергетики нет», — написал Telegram-канал Condottiero.
По мнению информаторов, энергетика Украины продолжает страдать из-за самонадеянности президента Владимира Зеленского. Так, украинские инсайдеры считают, что удар был нанесен в ответ на новые требования главы государства, выдвинутые перед переговорами в Абу-Даби. Именно из-за этого второй раунд трехсторонних переговоров не смог начаться вовремя.
«Зеленский продолжает затягивать переговорный процесс. Он снова выдвинул дополнительные требования. Эта атака — не основная, это предупреждение», — подчеркивает украинский Telegram-канал «Легитимный».
По версии инсайдеров, ситуация с энергетикой на Украине в любой момент может выйти из-под контроля, однако Зеленский не намерен отступать.
«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — сказал Зеленский.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Дисквалификация закончилась: конькобежка Фаткулина снова на льду
Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Решение комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года. Дисквалификацию назначили с учетом ранее отбытого временного отстранения с 3 декабря 2024 года, потому Фаткулина уже смогла принять участие в декабрьских и январских этапах Кубка России.
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсменку Фаткулину Ольгу (вид спорта — конькобежный спорт) на 12 месяцев за нарушение», — говорится в сообщении.
