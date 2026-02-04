Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше

Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше

Подозреваемые в двух убийствах пензенские бандиты открыли огонь при задержании в Москве, новый удар по энергетике Украины всколыхнул Европу, завершилась дисквалификация конькобежки Ольги Фаткулиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Похищение человека и убийство таксиста: что известно о задержании на Рублевском шоссе?

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. По ее словам, во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб.

«Сегодня мои коллеги из ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области <…> проводили <…> мероприятия по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления на территории Пензенской области», — написала Волк.

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. По оперативной информации, похищенный мужчина был убит.

Позже в СК рассказали, что изначально сотрудники полиции прибыли к одному из домов на Рублевском шоссе в Москве, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины в Пензенской области. В подъезде они обнаружили фигурантов, однако один из них при задержании открыл огонь. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Табельное оружие сотрудника МВД Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В тот же день следователи и криминалисты столичного СК обнаружили на парковке рядом с улицей Большая Филевская тело водителя такси с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, именно этот таксист доставил подозреваемых из Самарской области в Москву.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». По предварительным данным, водитель согласился отвезти пассажиров в столицу за 85 тыс. рублей, однако после приезда они отказались оплачивать поездку.

Также была установлена личность таксиста, убитого участниками пензенской преступной группировки. Им оказался 34-летний Владимир Терентьев. Водитель действительно подвез бандитов из Самары в Москву, после чего был ими убит.

Кроме того, в Сети появились первые кадры из подъезда дома на Рублевском шоссе в Москве. По предварительным данным, перестрелка произошла на лестничной клетке второго этажа. На кадрах видны изрешеченные пулями стены подъезда, залитые кровью ступеньки и сигнальные ленты. Отверстия от пуль обведены фломастером и пронумерованы, в кровавых лужах лежат криминалистические маркеры с номерами.

Даже Европа в панике: что происходит с украинской энергетикой?

Инсайдеры пишут, что новый удар ВС РФ лишил Украину света всего через три дня после крупномасштабной аварии, из-за чего взвыли даже в Европе. По их информации, всего за ночь с 2 на 3 февраля вновь были выбиты питающие ВПК противника крупнейшие ТЭЦ Киева, Днепропетровска, Харькова, Одессы, Винницы. Источники сообщили, что досталось и центрам распределения: мощнейшие подстанции уровня 750 кВ, которых всего несколько на Украине, сгорели как свечки.

Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости

«Решатся ли власти рассказать Дарнице (Дарницкому району Киева. — NEWS.ru), существует ли ТЭЦ-4 после сегодняшней атаки? Троещине больше недели не решались сообщить о полном разрушении ТЭЦ-6», — написал украинский блогер Юрий Николов.

Осведомленные источники говорят, что в Киеве кромешный ад, как и в других городах Украины: при температуре минус 15 градусов ТЭЦ превратились в груды обломков. В Харькове уже признались, что ТЭЦ-5 фактически не подлежит восстановлению. В итоге взвыли даже в Европе, констатируют источники.

«Сегодня с утра мы услышим ласкающий слух вой с европейских болот. Все усилия двух-трех месяцев по „восстановлению“ украинской энергосистемы снова возвращены в ноль, в состояние идеального шторма. Денег у ЕС на новый виток „реконструкции“ украинской энергетики нет», — написал Telegram-канал Condottiero.

По мнению информаторов, энергетика Украины продолжает страдать из-за самонадеянности президента Владимира Зеленского. Так, украинские инсайдеры считают, что удар был нанесен в ответ на новые требования главы государства, выдвинутые перед переговорами в Абу-Даби. Именно из-за этого второй раунд трехсторонних переговоров не смог начаться вовремя.

«Зеленский продолжает затягивать переговорный процесс. Он снова выдвинул дополнительные требования. Эта атака — не основная, это предупреждение», — подчеркивает украинский Telegram-канал «Легитимный».

По версии инсайдеров, ситуация с энергетикой на Украине в любой момент может выйти из-под контроля, однако Зеленский не намерен отступать.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — сказал Зеленский.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Дисквалификация закончилась: конькобежка Фаткулина снова на льду

Ольга Фаткулина Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Решение комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года. Дисквалификацию назначили с учетом ранее отбытого временного отстранения с 3 декабря 2024 года, потому Фаткулина уже смогла принять участие в декабрьских и январских этапах Кубка России.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсменку Фаткулину Ольгу (вид спорта — конькобежный спорт) на 12 месяцев за нарушение», — говорится в сообщении.

