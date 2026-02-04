Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:11

Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Дагестане расследуют убийство местной жительницы, матери пятерых детей. Подозреваемый — муж погибшей. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Ревнивец

О жестоком убийстве многодетной матери сообщил региональный Telegram-канал Mash Gor. Там отметили, что мужчина был патологическим ревнивцем. Он ежедневно пытался уличить супругу в изменах, хотя для этого не было никаких оснований. Младшему из пятерых детей погибшей было всего полгода. В семье при этом процветало насилие.

Telegram-канал «ПОТОК» уточняет, что жертве домашнего насилия было 35 лет. Ее предполагаемому убийце — 31 год. ЧП произошло в Кизлярском районе республики.

Мулла

Все свои абьюзивные замашки мужчина оставлял дома. На людях злоумышленник вел себя прилежно и слыл, по словам его односельчан из Муцалаула, «праведным человеком». Более того, подозреваемый был муллой — мусульманским священнослужителем.

После задержания он признался в содеянном. Мужчина сказал, что задушил супругу во время очередной семейной ссоры. Затем вывез ее труп на окраину Тарумовки и закопал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый сам показал следователям, где закопал труп женщины. СМИ опубликовали фото с места, где видна глубокая яма на территории с черноземом.

Рано потеряла родителей

Telegram-канал «Инфач» пишет, что у убитой женщины была тяжелая судьба: она рано потеряла родителей и родственников, одна воспитывала четверых детей в селе Красный восход. Позже она сошлась с муллой, родила от него пятого ребенка и переехала к нему.

В республиканском управлении Следственного комитета подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Там уточнили, что преступление было совершено еще в середине декабря.

«По версии следствия, 13 декабря 2025 года житель одного из населенных пунктов Кизлярского района, находясь в своем домовладении, в ходе возникшего конфликта со своей сожительницей умышленно причинил ей смерть, сдавливая шею локтем руки до утраты признаков жизни. Убедившись в наступлении смерти потерпевшей, с целью сокрытия следов преступления мужчина вывез тело на окраину одного из населённых пунктов Тарумовского района, где закопал его», — рассказали в СКР.

