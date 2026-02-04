Зимняя Олимпиада — 2026
Появилось видео из подъезда на Рублевском шоссе, где произошла перестрелка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Сети появились первые кадры из подъезда дома на Рублевском шоссе в Москве, где накануне, 3 февраля, произошла перестрелка между полицейскими и мужчинами, подозреваемыми в похищении и убийстве человека в Пензенской области. Видео публикует Telegram-канал SHOT. По его информации, все произошло на лестничной клетке второго этажа.

На кадрах видны изрешеченные пулями стены подъезда, залитые кровью ступеньки и сигнальные ленты. Дырки от пуль обведены фломастером и пронумерованы, в кровавых лужах лежат криминалистические маркеры с номерами.

В материале говорится, что среди сотрудников МВД и Росгвардии, которые участвовали в перестрелке, пострадавших нет. Как пишет канал, один из подозреваемых был убит, а второй ранен и задержан.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двоих мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. Во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб в перестрелке.

