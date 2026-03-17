«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию

В Филатовской детской больнице Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку — врачи удалили у него из носа зуб, который оказался частью редкого новообразования, сообщил столичный департамент здравоохранения в мессенджере MAX. Изначально пациент поступил с жалобами на асимметрию лица и постоянную заложенность носа.

Невероятно, но факт: в носу подростка вырос зуб. Врачи Филатовской больницы его удалили. 15-летний мальчик попал в больницу с жалобами на асимметрию лица и заложенность носа, — говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что аномалию обнаружили во время осмотра в частной клинике, а после предложили удалить его через нос. Однако родители решили проконсультироваться со столичными специалистами. В Филатовской больнице собрали консилиум, заподозрив более сложную патологию, связанную с нарушением формирования тканей.

Хирурги приняли решение провести операцию через доступ под верхней губой. В итоге они обнаружили не просто зуб, а новообразование, внутри которого он находился. Гистологическое исследование показало, что это тератома — эмбриональная опухоль, способная содержать в себе волосы, кости, мышечные волокна и даже зубы.

Тератома оказалась доброкачественной, и хирургам удалось удалить ее. После восстановления асимметрия лица и заложенность носа у подростка полностью исчезли, и он был выписан в хорошем состоянии.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из щеки четырехлетнего мальчика вилку. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, ребенок торопился за стол и упал на вилку в своей руке.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
