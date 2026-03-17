«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию

В Филатовской детской больнице Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку — врачи удалили у него из носа зуб, который оказался частью редкого новообразования, сообщил столичный департамент здравоохранения в мессенджере MAX. Изначально пациент поступил с жалобами на асимметрию лица и постоянную заложенность носа.

В департаменте рассказали, что аномалию обнаружили во время осмотра в частной клинике, а после предложили удалить его через нос. Однако родители решили проконсультироваться со столичными специалистами. В Филатовской больнице собрали консилиум, заподозрив более сложную патологию, связанную с нарушением формирования тканей.

Хирурги приняли решение провести операцию через доступ под верхней губой. В итоге они обнаружили не просто зуб, а новообразование, внутри которого он находился. Гистологическое исследование показало, что это тератома — эмбриональная опухоль, способная содержать в себе волосы, кости, мышечные волокна и даже зубы.

Тератома оказалась доброкачественной, и хирургам удалось удалить ее. После восстановления асимметрия лица и заложенность носа у подростка полностью исчезли, и он был выписан в хорошем состоянии.

