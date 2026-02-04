Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?

Красносельский районный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор подростку, который нападал на женщин, будучи в алкогольном опьянении. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Со второй попытки

Как установил суд, 19 июля 2025 года нетрезвый подросток пытался напасть на сотрудницу продуктового магазина — женщину 1966 года рождения. Однако в заведении сработала сигнализация и злоумышленнику пришлось ретироваться.

Расстроенный насильник решил довести свой умысел до конца с другой жертвой. В итоге он встретил на улице 22-летнюю девушку.

«Потерпев неудачу, несовершеннолетний продолжил и совершил иные действия сексуального характера с Б., 2003 г. р., а также изнасиловал женщину. Подсудимый вину не признал, показал, что на Д. он не нападал, а с Б. все было за 6 тыс. рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Толкнул в яму и изнасиловал

«Фонтанка» писала, что второй жертвой оказалась уроженка Узбекистана. Девушка рассказала, что насильник набросился на нее со спины, распылил в лицо перцовый баллончик, схватил за шею и уволок в заросли у дома № 3 по улице Массальского. Там он столкнул девушку в яму и надругался над ней. В том числе подросток насиловал жертву в извращенной форме.

Крики потерпевшей услышал очевидец. Он заметил как несовершеннолетний тащил девушку в сторону парка. Он вызвал полицию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подозреваемого задержали по горячим следам — им оказался 17-летний житель Красносельского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, грабеж и хулиганство.

«Живой не отпустит»

С заявлением в тот же день обратилась и 59-летняя петербурженка. Она заявила, что насильник налетел на нее на пороге продуктового магазина на улице Массальского. С ее слов, он рвал на ней одежду, хватал за интимные места и говорил, что «любит, но живой не отпустит».

Суд не принял доводы подростка, будто вторая жертва, которую он изнасиловал в яме, оказывала ему интимные услуги за деньги. С учетом ранее назначенного наказания подросток получил реальный срок.

За преступления против половой неприкосновенности в отношении двух женщин он получил срок — шесть лет колонии. К ним приплюсовали срок за предыдущие преступления. В итоге юный арестант проведет в местах лишения свободы восемь лет.

