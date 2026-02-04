Зимняя Олимпиада — 2026
СК завел дело в связи с перестрелкой на Рублевке

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после перестрелки на Рублевском шоссе, сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве отметили, что устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органов), — сказано в публикации.

Ранее на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. Во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб.

До этого в Сети появились кадры из гимназии в Уфе, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник. По мнению юриста Ильи Русяева, его родителей могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.

Следственный комитет
перестрелки
Рублевское шоссе
Москва
