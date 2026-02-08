Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 13:28

Правоохранители «провели перепись» воров в законе

В России и мире насчитали около 400 воров в законе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
К концу 2025 года в России и за ее пределами численность воров в законе составила около 400 человек, из них примерно 100 отбывают наказание в местах лишения свободы, пишет Lenta.ru. Как сообщает издание, правоохранители продолжают бороться с членами преступного мира, относящимися к его элите и пользующимися авторитетом в криминальной среде.

Так, например, в 2019 году в Уголовном кодексе появилась статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Главный редактор «Прайм Крайм» Лиля Харина рассказала, что в прошлом году по этой статье вынесли приговоры 10 ворам в законе, последним из них стал 59-летний Рашид Хачатрян (Рашид Джамбульский). В судах также находятся дела еще шести человек, пятеро из которых проживают в Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Курской, Тверской и Оренбургской областях.

Кроме того, ожидается экстрадиция ряда воров из-за рубежа и «раскрутка» тех, кто уже отбывает наказание по другим составам преступлений, — добавила она.

Ранее Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение ходатайства осужденного криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, который пожаловался на здоровье. Решение связано с возобновлением уголовного дела по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, Кокунов вместе с сообщником требовал €5 млн (452 млн рублей) у главы Первого московского часового завода, угрожая расправой ему и его семье.

